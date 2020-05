Vijf nieuwe sterfgevallen door corona in regio

Daarmee stijgt het aantal sterfgevallen harder dan in de afgelopen dagen. Woensdag, donderdag en vrijdag werden er dagelijks maar één of twee doden gerapporteerd. Het aantal nieuwe besmettingen in de regio was wel laag. Dat steeg slechts met vijftien positieve testen.

Er zijn vijf nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Nadat het RIVM vrijdag een correctie in de cijfers had doorgevoerd, staat het aantal ziekenhuisopnames nu op 1071 mensen die in het ziekenhuis liggen of eerder opgenomen zijn geweest.

Nu 26 mensen overleden in de gemeente Boxmeer

In totaal zijn nu zeker 488 inwoners in het verspreidingsgebied van De Gelderlander overleden aan het coronavirus. Nijmegen is met 58 nog altijd de gemeente die de meeste sterfgevallen telt, gevolgd door Boxmeer (26) en West Betuwe (25).

Cijfers over meerdere dagen