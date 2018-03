Vijf tips tegen de vrieskou: voor de auto, de ketel en je dier

TILBURG - De koudegolf die deze dagen over Nederland trekt, we ontkomen er niet aan: een gevoelstemperatuur -15 tot -18 graden. De schaatser geniet, je accu of cv-ketel niet. Vijf handige tips om de kou te overleven.

1. Laagjes, laagjes, laagjes

Werk je in de buitenlucht? Schroom dan vooral niet om meerdere lagen kleding over elkaar heen te dragen en vraag daar ook om bij je werkgever. Dat is ook het devies bij het Brabants Afval Team (BAT) in Tilburg. ,,Onze mensen hebben de beschikking over een kledingpakket, en we hebben speciaal voor deze kou thermo-ondergoed en een warme muts voor ze'', zegt Mark van den Corput, teammanager uitvoering bij de afvaldienst.

2. Je cv-ketel niet te ver terugdraaien

We stoken er tijdens deze koude dagen flink op los en dus moet je cv-ketel hard werken. Wat kun je vooral doen? Tips van Mirjam Visser van installatiebedrijf Feenstra in Tilburg: ,,Zorg voor een goede druk, belangrijk is dat die tussen de 1,5 en 2 bar blijft. Dit kun je doen door de ketel regelmatig bij te vullen. Het is ook verstandig om je ketel niet al te ver terug te draaien. Het opwarmen kost veel kracht. Dus niet terug naar 13 of 14 graden, maar beter is het om de temperatuur maximaal terug te draaien naar 17 graden.''

3. Neem een dekentje mee in je auto

Stel je komt met autopech langs de kant van de weg te staan, dan ben je niet de enige. De Wegenwacht kreeg de afgelopen dagen rond de 5.000 pechmeldingen per dag, 2.000 meer dan gewoonlijk. Markus van Tol van de ANWB: ,,Mocht je langs de kant komen te staan, neem voor de zekerheid altijd een jas en een extra deken mee voor elke inzittende. Handig voor als je buiten de auto moet wachten langs de kant.''

4. Vries niet vast aan de laadpaal

De accu van een auto is erg gevoelig voor vrieskou. En bij een elektrische auto is dat nóg erger. ,,De actieradius kan wel dertig tot veertig procent teruglopen. Daar moet je rekening mee houden als je lange afstanden moet rijden. De gemiddelde 400 kilometer van een Tesla loopt aanzienlijk terug, al kom je in Nederland dan niet zo in de problemen’’, zegt Tom Huyskens van BOVAG. ,,En vergeet ook je stekker niet. Die kan immers vastvriezen aan de laadpaal en dan blokkeert het hele systeem van de auto. Er zijn tegenwoordig kunststof ringetjes die de boel afdichten rond de stekker en laadpaal.’’

5. Roosvicee in de voederbak

Heb je een dier dat de winter buiten in de wei doorbrengt? Dan moet je het water in de drinkbak goed in de gaten houden. Pierre Couwenberg van Kinderboerderij 't Valleike in Tilburg Reeshof: ,,Je kunt kiezen voor kunststof bakjes. De stenen varianten klappen kapot als ze dichtvriezen. En we doen wat roosvicee in het water, de suiker zorgt ervoor dat bevriezing minder snel inzet.''