Villa van Wibi Soerjadi leeggeroofd tijdens verjaardagsfeest in Disneyland

DIEPENHEIM - Wibi Soerjadi, de pianovirtuoos uit Diepenheim, is alles kwijt. Terwijl hij zin vijftigste verjaardag vierde in Disneyland Parijs haalden onverlaten zijn karakteristieke villa in Diepenheim leeg. ‘Er is ingebroken, alles weg inclusief paardenwagen’, zo schrijft Soerjadi in kapitalen op Instagram. ’Graag tips!’

Het prachtige verjaardagsfeest van Wibi eindigde zodoende in mineur. Als eerste ster ter wereld had hij de eer gehad om zijn verjaardag om middernacht te vieren in Disneyland Parijs, dat speciaal voor hem en zijn familie en vrienden de poorten opende. Volgens berichten van Evert Santegoeds in De Telegraaf waren de Disneyfiguren Mickey, Minnie en Donald aanwezig om met de musicus het glas te heffen op zijn 50e levensjaar.

In shock

Hoe ernstig de gevolgen van de inbraak op het Twentse landgoed zijn is nog onduidelijk. De politie is nu ter plaatse om een en ander in kaart te brengen. „We kunnen nu nog geen nadere mededelingen doen”, zegt zijn persoonlijk assistente. „De shock is heel groot. Alle aandacht gaat nu eerst uit naar de schade en de gevolgen. Maar het is echt heel heftig. Alles weg is echt niet overdreven.”

Zelf naar bureau

De politie Twente is begonnen met onderzoek. Er wordt een buurtonderzoek gehouden en rechercheurs zijn ter plekke. Soerjadi heeft na de ontdekking van de inbraak afgelopen nacht er persoonlijk melding van gemaakt bij het politiebureau in Goor.

Wibi Soerjadi vestigde zich in mei 2017 in Villa Peckedam in Diepenheim. Hij is er in het stadje een graag geziene inwoner.