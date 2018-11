Vincent T. met en zonder balkje: wat gek?

Als je als oplettende lezer de site van vrijdag erbij pakt, kan het je niet ontgaan. Er zit verschil in de beide keren dat we Vincent T. hebben afgebeeld, de terrorismeverdachte uit Doornenburg die gisteren terechtstond. Vrijdagochtend een tekening van Vincent met een balkje voor zijn ogen, bij een voorbeschouwing op zijn zaak. 's Avonds een rechtbanktekening zonder balkje bij het uiteindelijke rechtbankverslag.

Daarom: rubriek over journalistieke keuzes van De Gelderlander. Deze week: waarom we uitgebreid over Emile Ratelband schreven.

Helemaal niet vreemd als je dat gek vindt. Bij rechtszaken en andere artikelen over verdachten worstelen redacties sowieso al vaak met het beeld voor bij het verhaal. Ook wij. Als iemand wordt gearresteerd, hebben we meestal hooguit een foto van de invallen: een politielint en rechercheurs die met spullen naar buiten komen lopen. Dat soort werk. Bij de rechtszaak is het kiezen voor een foto van een advocaat , van rechters voorafgaand aan de zitting of de persofficier buiten de rechtbank. Of een rechtbanktekening waarop de verdachte is afgebeeld.