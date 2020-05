Vion: alle medewerkers van Nederlandse slachthuizen testen op corona

Vleesverwerker Vion wil dat de GGD alle medewerkers van het bedrijf meermalen preventief op corona gaat testen. De Vion-vestiging in Groenlo is onlangs gesloten nadat 147 van de 657 medewerkers positief bleken, zonder dat zij klachten hadden. Vion neemt daarnaast aanvullende maatregelen zoals onderzoek naar de woonsituatie, grotere bussen en ruimere werktijden.

,,Wij vragen de GGD om alle medewerkers van onze vleesbedrijven en ook die in de rest van de sector preventief te testen’’, zegt Vion-directeur Ronald Lotgerink. ,,Niet eenmalig, maar meerdere keren, zodat we beter kunnen vaststellen wie besmet is en wie niet en hoe het virus zich ontwikkelt.’’ Wie negatief test, kan wat Lotgerink betreft blijven doorwerken om de voedselvoorziening op peil te houden.

Geen klachten

Bij de vestigingen van Vion in Groenlo en Scherpenzeel zijn deze maand corona-uitbraken vastgesteld. Bijna alle medewerkers van de vestiging in Groenlo zijn onlangs door de GGD getest. De 147 besmette medewerkers hadden volgens de Vion-directeur geen gezondheidsklachten. ,,Daarom waren wij zwaar verrast door de uitkomst van de test.’’ De test is gehouden op verzoek van de Duitse autoriteiten, omdat een deel van de medewerkers uit Groenlo net over de grens woont.

Ruimere bussen

Vion, dat ook een vestiging in Apeldoorn heeft (531 medewerkers), gaat de werktijden verder verruimen om de kans op onderling contact tussen groepen collega’s te verkleinen. Er komen ruimere bussen beschikbaar die de medewerkers, veelal arbeidsmigranten, naar de locaties vervoeren. Medewerkers zouden nu in te grote aantallen in kleine busjes naar het werk komen waardoor 1,5 meter afstand houden niet gaat.

Polenhotels

Ook laat Vion een analyse maken van de woonomstandigheden van de medewerkers, die veelal in gezamenlijke leefruimtes zijn ondergebracht in bijvoorbeeld ‘Polenhotels’ of vakantieparken op de Veluwe. ,,We willen weten of die leefomgeving voldoende corona-proof is’’, zegt Lotgerink. ,,Als dat niet het geval is, gaan we dat oplossen.’’ Huisvesting is primair de verantwoordelijkheid van het uitzendbureau dat de arbeidsmigranten rekruteert. ,,Maar wij kunnen als opdrachtgever hiervoor niet weglopen.’’

Slachthuizen dicht

Eerder vandaag maakte landbouwminister Carola Schouten bekend dat slachterijen hun werknemers beter moeten beschermen tegen het coronavirus. Uiterlijk dinsdagavond moeten zij plannen overleggen, anders dreigt ze de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) die in de slachthuizen werken, terug te trekken. Dat zou betekenen dat de slachthuizen dicht moeten.

Inspecties

Vion wil met dit maatregelenpakket de minister tegemoet komen. ,,Inspecties bevestigen dat wij sinds februari voldoen aan de vereiste corona-maatregelen’’, zegt Lotgerink. Hij wijst erop dat bij drie van de elf Vion-vestigingen corona is vastgesteld. ,,Bij de overige acht dus niet. Maar dat neemt niet weg dat we nog meer moeten doen om corona buiten de deur te houden.’’