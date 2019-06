Virtuele agent Wout komt terug en krijgt meer taken

Bejaarde hoort twee jaar cel eisen voor misbruik kleinkind (5): ‘Ik verdien straf, huppekee’

14:37 Een 83-jarige inwoner van Apeldoorn dreigt de gevangenis in te draaien, omdat hij een aantal jaar geleden zijn kleinzoon tijdens een logeerpartijtje heeft misbruikt. Het kind was toen een jaar of 5, 6. De officier van justitie in Zutphen eist twee jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk.