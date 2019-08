Viszaak uit Apeldoorn moet valsspelen bij Haringtest bekopen met diskwalificatie

Een relletje in de Apeldoornse viswereld, rond het uitdelen van slechte scores aan de concurrentie om er zelf beter van te worden. De Spakenburgse Vishandel op De Eglantier is om die reden uitgesloten van deelname aan de Nationale Haringtest. Twee andere Apeldoornse viszaken profiteren, maar houden aan hun finaleplaats een ‘wrange nasmaak’ over.

Grondig onderzoek ging eraan vooraf. Na een eerste tussenstand was het aantal slechte beoordelingen voor een aantal Apeldoornse viszaken opeens flink toegenomen. ,,Toen zijn we daarop gaan inzoomen’’, zegt Karel van den Heuvel van de Nationale Haringtest.

,,We stuitten op verdachte ip-adressen en telefoonnummers. Het was voor ons wel duidelijk waar de ‘slechte steun’ vandaan kwam.’’ Uit de hoek van de Spakenburgse Vishandel dus.

Vervelend en sneu

De viswinkel op De Eglantier ontving vervolgens een pittige mail met de boodschap dat ze per direct uitgesloten werd van deelname. ,,De eigenaar belde me een dag later. Hij vertelde dat mensen uit zijn omgeving slechte beoordelingen hadden gegeven. Dat is op basis van onze informatie wel aannemelijk. Het is eigenlijk heel vervelend en sneu. Zeker omdat de zaak gewoon genoeg stemmen had om zich te kwalificeren voor de tweede ronde. Dit was dus zeker niet nodig geweest’’, stelt Van den Heuvel.

Henk-Wim Hopman van de Spakenburgse Vishandel zegt het allemaal heel vervelend te vinden, maar wast zijn handen in onschuld. ,,Ik schrok wel van die mail. Je hebt er geen vat op. Dit is echt buiten mijn weten om gedaan maar ik kan er nu weinig meer aan veranderen. Met de organisatie is het nu uitgepraat.’’

Wrange nasmaak

De zaken die aantoonbaar veel valse stemmen hebben ontvangen waren ’t Vissertje op het Mercatorplein en Fish ’n Food aan de Asselsestraat. Het nieuws dat zij nu toch mee mogen doen aan de finaleronde, hebben ze met gemengde gevoelens ontvangen. Het vakantie vierende ’t Vissertje laat op Facebook weten blij te zijn met de finaleplaats, maar dat het op deze manier wel een wrange nasmaak heeft.

Fish ’n Food-eigenaar Jacob Heijnen reageert per e-mail vanaf zijn vakantieadres. ,,Wij vinden dit vooral jammer en schadelijk voor de visbranche in zijn geheel. Voor ons team is het echter wel bijzonder fijn dat het is uitgekomen. Wanneer je iedere dag hard werkt is het teleurstellend om te worden geconfronteerd met slechte cijfers die onterecht blijken te zijn.”

Nog een valsspeler

De Spakenburgse Vishandel is overigens niet de enige die vanwege gesjoemel gediskwalificeerd is. Het West-Brabantse Havenzicht, met zaken in Breda en Etten-Leur is eveneens van de deelnemerslijst geschrapt. Of de valsspelers volgend jaar weer mee mogen doen is nog onduidelijk. Van den Heuvel: ,,Vanuit de organisatie is het jammer dat we dit moeten doen, maar we staan voor een eerlijk wedstrijdverloop. We willen vooral de haring promoten.’’