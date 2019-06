Vitens over hitte: drink genoeg, maar douche korter

Deze week is het tropisch in Nederland. Dat vraagt veel van de watervoorraad in ons land: elke dag worden miljoenen liters meer gebruikt dan normaal.



Omdat tuinen gesproeid moeten worden, zwembadjes gevuld, en mensen graag een keer extra douchen.

Zeker blijven drinken

In plaats van 120 liter per dag, loopt het watergebruik van een gemiddelde Nederlander bij hoge temperaturen op tot 150 liter, zo becijferde Vitens.



‘Slechts een paar liter daarvan gebruiken we om op te drinken. En dat moet je zeker blijven doen, want kraanwater is en blijft de allerbeste dorstlesser’, stelt het Arnhemse waterbedrijf op haar website. ‘Maar het drinkwatergebruik kan op andere vlakken wel wat minder’.

Mijd het waterspitsuur

Vitens geeft tips om het watergebruik te beperken: elke dag een minuutje korter douchen scheelt bijvoorbeeld al 2.200 liter per persoon per jaar. Bovendien levert een waterbesparende douchekop veel voordeel op.



Verder adviseert het bedrijf om het ‘waterspitsuur’ te mijden; de vraag naar water piekt op warme dagen tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur. ‘Omdat er dan veel water tegelijk wordt gevraagd, kan de druk wegvallen’.

Beetje droogte niet verkeerd