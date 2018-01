Vitens vreest onkunde raadsleden

Westerstorm LIVE: Code oranje voor heel het land, dierenpark dicht, ministerie beweegt

8:49 Een code oranje voor vrijwel het hele land, minder treinen en minder vluchten. Nederland zet zich vandaag schrap voor de tweede westerstorm van het jaar. Volg alle ontwikkelingen daarover in ons liveblog. Hieronder ziet u een kaart met actuele windsnelheden in Nederland. Daaronder begint het liveblog. Het kan even duren voordat dat is ingeladen.