Vitesse huurt Openda nog een jaar van Club Brugge

Bewoners nog altijd met handen in het haar door zingende buurman: ‘Ik trek soms uit pure wanhoop een kussen over mijn hoofd’

14:00 ARNHEM - In de Ruiterstraat in Arnhem klaagden bewoners in april 2020 geleden over een luidkeels zingende bewoner die hun woongenot zou vergallen. Een jaar later staan beide partijen nog steeds lijnrecht tegenover elkaar. ,,Ik voel me weggepest.”