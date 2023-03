Vitesse onderuit op een speciale avond

‘Monique kwam de afdeling op rennen en riep: er is iets gebeurd met de Twin Towers in New York’

De Gelderlander bestaat 175 jaar in 2023. Veel lezers bewaren speciale kranten, bleek uit een oproep van onze redactie. Iedere week lichten we zo’n speciaal exemplaar uit. Dit keer: Pieter Spek (67) uit Doetinchem, met de krant over die ene aanslag die alles veranderde.