Vitessecoach Thomas Letsch 'belt' 9000 supporters: 'We missen jullie’

‘Missen jullie dagelijks’

,,Ik wil jullie laten weten dat jullie support enorm belangrijk is voor onze club. We hebben al veel mooie momenten meegemaakt dit seizoen. Zeker in onze Europese campagne. We zien ernaar uit om nieuwe herinneringen te maken met jullie. Jullie steun heeft ons naar grote hoogte gebracht. Op dit moment is ons stadion nog steeds leeg en stil. We missen jullie elke dag. Desondanks voelen we jullie steun (...) We hopen jullie snel weer te zien in GelreDome. Tot ziens!’’