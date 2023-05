Vlaams gezin krijgt energierekening van 17.000 euro in de bus: ‘Heel de winter kou geleden en nu zo’n monsterbedrag moeten betalen’

Yannick (28) en Tatiana (33) uit het Belgische Sint-Niklaas vielen steil achterover toen ze deze maand hun energierekening kregen: 17.000 euro extra te betalen. Een som die het jonge gezin, dat in november een tweede kindje verwacht, niet kan ophoesten. ,,We staan voor een raadsel, maar worden met de rug tegen de muur gezet”, klinkt het. Energieleverancier Luminus laat alvast weten dat er geen fouten zijn gebeurd.

Tijdens de voorbije winterperiode werden bij Yannick Piessens en Tatiana Ysewyn de dekentjes bovengehaald. De verwarming ging er een paar graden lager en het gezin probeerde zo energiezuinig mogelijk te leven. ,,We wonen nog geen jaar in ons huis, een vrijstaande woning uit de jaren 60-70 van de vorige eeuw”, doet Yannick het verhaal.

,,We kochten het huis van een vriend, en wilden ook zijn energiecontract overnemen. Maar dat bleek omwille van een nog steeds onduidelijke reden niet te gaan, waardoor we plots het bericht kregen dat we afgesloten zouden worden van gas en elektriciteit. Het kwam er toen op aan om een leverancier te vinden die ons snel uit de nood kon helpen. Luminus bleek de enige firma te zijn die ons meteen kon aansluiten. Op dat aanbod zijn we zonder al te lang na te denken ingegaan. Zeker met een klein kindje thuis en ondertussen ook nog een tweede op komst wil je niet zonder stroom of gas komen te zitten.”

Volledig scherm Deze maand viel er een energierekening van bijna 17.000 euro in de bus © rv

Het koppel betaalde voor de eerste negen maanden alles samen een voorschot van net geen 2.000 euro. Maar toen twee weken geleden de eindfactuur kwam voor die periode, begon het Yannick en Tatiana te duizelen. “We moesten nog eens een bedrag van maar liefst 17.000 euro bijbetalen”, getuigt Yannick.

“Er bleek een gasverbruik van bijna 26.000 kWh geweest te zijn. Hoe we aan zo’n volume zouden zijn gekomen, is een compleet raadsel. We leefden heel zuinig en hebben thuis helemaal geen energieverslindende bezigheden. Integendeel, tijdens de voorbije winterperiode hebben we thuis kou geleden om te besparen op de energiekosten. En dan krijg je plots zo’n monsterfactuur in je brievenbus. Dat is een zware slag in ons gezicht.”

Er wordt gerekend met dagprijzen van bijna 1 euro per kWh, inclusief BTW. Prijzen waar we niet bij hebben stilge­staan toen we het contract afsloten. Alles moest toen heel snel gaan Yannick

Het gezin bleek ook nog eens gebonden te zijn aan een contract met dure eenheidsprijzen. ,,Er wordt gerekend met dagprijzen van bijna 1 euro per kWh, inclusief BTW”, becijfert Yannick. ,,Prijzen waar we niet bij hebben stilgestaan toen we het contract afsloten. Alles moest toen heel snel gaan. Als we hadden geweten dat we op zo’n bedrag zouden uitkomen, hadden we uiteraard nog naar een andere oplossing gezocht. Maar nu staan we met onze rug tegen de muur.”

Volledig scherm Het jonge gezin verwacht in november een tweede kindje, en kan de factuur niet betalen © vtm

De 17.000 euro die Yannick en Tatiana krijgen aangerekend, kunnen ze niet betalen. ,,Luminus heeft ons een afbetalingsplan voorgesteld van 1.600 euro per maand, maar dat is onrealistisch”, zegt Yannick. ,,We werken beiden fulltime, maar dat volstaat niet om zo’n som te kunnen betalen naast ook nog eens de afbetaling van ons huis en alle andere kosten. Zelfs een maandelijkse afbetaling van 500 of 800 euro zou ons voor de komende jaren tekenen. Een situatie als deze is onmenselijk.”

Luminus laat weten de zaak te onderzoeken, maar benadrukt dat de meterstanden correct zijn en er dus geen fouten zijn gemaakt. De ombudsman voor energie roept mensen die zo’n hoge factuur in de bus krijgen op om vooral niet te betalen en een onderzoek te eisen.