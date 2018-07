Vlaanderen voert kilometerheffing voor personenauto's in

Trucker met bier naast zich op snelweg bij Arnhem had rijontzeg­ging

15:41 ARNHEM - De vrachtwagenchauffeur die maandag in de buurt van knooppunt Waterberg bij Arnhem van de snelweg werd gehaald, heeft in het voorjaar van 2017 een nog steeds geldende rijontzegging in Polen gekregen. ,,Dat weerhield hem er kennelijk niet van om (onder invloed) door Europa te rijden’’, schrijft de politie op Twitter.