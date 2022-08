Vlaggenleveranciers zien inkomsten stijgen door grotere afname Nederlandse vlag

John Deeves verkoopt de laatste weken meer vlaggen dan gemiddeld. De boerenprotesten hebben hier volgens hem zeker mee te maken. De Harderwijkse ondernemer laat weten dat de Nederlandse vlag een hardloper is waar 40 procent meer van verkocht is. ,,We hebben extra ingekocht en gelukkig altijd wel een mooie voorraad liggen.”

Als hij kijkt naar de adressen waar de vlaggen naar toe gestuurd worden dan valt het op dat vooral de kleine ‘boerendorpjes’ de aanvragen doen. ,,Mensen willen een statement maken. Ik zie veel adressen in het oosten van het land. Dus bestellingen uit Friesland en Drenthe, maar ook hier in de omgeving.”

Ook andere vlaggen zijn populair, volgens Deeves. ,,De ouderwetse Statenvlag en de zogeheten Prinsenvlag worden vaker besteld en verkocht. De Prinsenvlag is echt een rebelse vlag en vrij omstreden in het verleden.” Of deze specifieke vlaggen ook te maken hebben met de boerenacties, kan Deeves niet zeggen. Zelf denkt hij dat alles nu wat zal afzwakken omdat volgens hem de protesten wel geweest zijn. Zijn bedrijf Wereldvlaggen.nl heeft er in ieder geval wel profijt van gehad.

Boerenzakdoek

Bij Bos Vlaggen in Apeldoorn merken ze dat vooral de boerenzakdoek in trek was. ,,We hebben daar uiteindelijk niets mee gedaan omdat de afname niet groot genoeg was en het prijstechnisch niet interessant was”, zegt eigenaar Gerwin Vink. De verkoop van de Nederlandse vlag is bij hem niet fors gestegen.

,,Veel mensen hebben de vlag thuis op zolder wel liggen en gebruiken die. Wij merkten wel een stijging bij de verkoop van de Oekraïense vlag op het moment dat de oorlog uitbrak. Daar gingen er tientallen van over de toonbank in de maanden maart en april. Nu is het nog een enkele.” Het blijft soms lastig in te schatten hoe je erop in moet spelen, volgens Gerwin. ,,Het is maar net hoe de vlag erbij hangt.”

Elders in het land hebben vlaggenleveranciers goede zaken gedaan. Van autovlaggen tot vlaggen met een boodschap, gericht op de boerenprotestacties. Het leidde bij velen tot extra inkomsten.