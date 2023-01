Vlak naast Paleis Het Loo woont nóg een 'koninklijk' gezin: 'Onze dochters zijn vernoemd naar leden van het koningshuis'

Al vanaf haar zevende is Mari-Anne van de Vlierd (52) uit Apeldoorn fan van koningshuizen. We bezoeken haar thuis, op steenworp afstand van Paleis Het Loo.

Boven de voordeur van de Apeldoornse Mari-Anne van de Vlierd (52), die sinds 2020 op steenworp afstand van Paleis Het Loo woont, zie je al het eerste teken van haar bijzondere hobby: een bordje met daarop Paleispark Het Loo, parkeren na 600 mtr. Het moge duidelijk zijn: hier woont een échte liefhebster van koningshuizen. Het hele huis staat vol met verzamelobjecten over koningshuizen. Op zolder heeft ze zelfs een museum ingericht. En ook van de geschiedenis van de Europese koninklijke families weet ze veel.

Heel bijzonder

Al vanaf haar zevende is Mari-Anne fan van koningshuizen. “Ik ging toen met mijn tante naar de opening van de nieuwe bibliotheek in Woerden. Prins Bernhard Senior kwam de bieb toen openen. Dit vond ik als klein meisje heel bijzonder”, vertelt Mari-Anne. “Vanaf dit moment ben ik me gaan interesseren voor de koningshuizen en hun geschiedenis. Op mijn twaalfde ben ik begonnen met het verzamelen van spullen over de koningshuizen. Mijn eerste voorwerp was het blauwe boekje en de mok van de inhuldiging van Beatrix.”

Lees verder onder de foto‘s>

Volledig scherm De vingerhoedjescollectie in Oranje Boven, Mari-Anne’s privémuseum op zolder. © indebuurt Apeldoorn

Oranje Boven

Vooral de Nederlandse, Engelse, Zweedse en Spaanse koningshuizen vindt Mari-Anne leuk om te volgen. Bijna elke dag is ze wel een uur met haar hobby bezig. Ze bezoekt kringloopwinkels en speurt op internet naar mooie objecten om de verzameling in haar privémuseum op zolder mee aan te vullen. En voor haar collectie koninklijke vingerhoedjes, waarvan ze er een paar honderd heeft. “Mijn jongste dochter Eloise noemt de zolder wel eens gekscherend ‘Oranje Boven”, zegt Mari-Anne met een grote lach. “Ik breng er heel wat tijd door tussen alle spullen met een mooi verhaal.”

Quote Onze dochter Diana (25) werd geboren op de dag dat Diana begraven werd Mari-Anne

Diana, Leonor, Eloise én George

De liefde voor de koningshuizen gaat zelfs zover dat Mari-Anne en haar man Marcel (53) hun drie dochters én hun hondje hebben vernoemd naar leden van koningshuizen. ‘Onze dochter Diana (25) werd geboren op de dag dat Diana begraven werd (6 september 1997). Daarom hebben we haar naar deze bijzondere vrouw vernoemd’, licht Mari-Anne toe.

Oorbellen

“Onze dochter Leonor (15) is vernoemd naar de Spaanse kroonprinses. En onze jongste dochter Eloise (12) naar Gravin Eloise. We vinden haar moeder Laurentien een hele leuke vrouw en Eloise een mooie naam. We gaan ook wel eens in de ‘live’ van Eloise op Instagram. Super leuk. Dan gaan we haar vragen stellen. En we hebben laatst oorbellen van haar gekocht.” Natuurlijk heeft ook het hondje van het gezin een koninklijke naam gekregen: George, vernoemd naar de eerste zoon van de Britse prins William en Catherine Middleton!

Lees verder onder de video >

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De scheermesjes van Prins Benno

Van alle spullen uit haar museum is Mari-Anne is het meest trots op het luciferdoosje uit Paleis Noordeinde en de scheermesjes van Prins Benno (Prins Bernhard Senior). “Mijn tante, ook fan van het koningshuis, nam het luciferdoosje voor me mee van een bezoekje aan Paleis Noordeinde. Dat vond ik zo bijzonder”, zegt Mari-Anne. Maar ook een anjer van Prins Bernhard is een voorwerp dat ze koestert. “Hij droeg elke dag een anjer op zijn jasje, ik ben trots dat ik één van die anjers heb kunnen vinden op Marktplaats.” Het doosje met scheermesjes valt bijna uit elkaar. “Dat durf ik niet meer open te maken”, zegt Mari-Anne.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Het luciferdoosje uit Paleis Noordeinde en de scheermesjes van Prins Benno. © indebuurt Apeldoorn

Mari-Anne in de media

Al meerdere keren is Mari-Anne als fan van het koningshuis in de media gekomen. Zo zat ze afgelopen Prinsjesdag met haar man langs de route bij Paleis Noordeinde en kwam ze op het NOS Journaal. “Het was de eerste keer dat Amalia erbij was. Dat wilde ik zo graag zien. Ik was er ook bij toen Koning Willem-Alexander voor het eerst mee ging”, vertelt Mari-Anne. RTL Nieuws kwam met kerst bij haar thuis langs om te vragen wat Mari-Anne van de kersttoespraak van onze koning vond. “Erg leuk, ik kijk elk jaar naar de kersttoespraak”, zegt Mari-Anne.

Kannetje van Beatrix

De collectie in het museum van Mari-Anne wordt elke week wel met een voorwerp uitgebreid. Maar ze heeft ook een bijzonder verzoek aan de lezers van dit artikel. “Ik heb een paar kannetjes waar ik het verhaal niet van ken. Ik weet wel dat het kannetje met opschrift “Prinses Beatrix” bij mij mist. Ik zou deze serie zo graag compleet willen maken. Dus als iemand dit kannetje voor mij heeft neem ik het heel graag over. Het kannetje van Juliana heb ik dubbel. Dus ruilen is zeker een optie”, vertelt Mari-Anne.

Volledig scherm Wie heeft een kannetje met opschrift Prinses Beatrix voor Mari-Anne? © indebuurt Apeldoorn

Dit is een artikel van indebuurt Apeldoorn. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!