Vleugels om te sjirpen en een sabel voor de leg, alles wat je wilt weten over sprinkhanen

Ik heb vorige week net voor de rampzalige regenval nog een deel van de wei gemaaid. Het gras was veel te hoog en het zitmaaiertje had grote moeite om erdoorheen te komen. Dat was overigens niet het enige probleem. Voor mij uit fladderden tientallen grasmotten. In rust hangen ze perfect gecamoufleerd verticaal aan grasstengels: kop omlaag en de vleugels dicht om het lichaam gevouwen. Je wilt ze wel, maar kunt ze tijdens het maaien niet ontwijken. En als ik ze niet slachtoffer dan doen de boerenzwaluwen dat wel. Kostelijk hoe snel de zwaluwen doorhebben dat ik ze een handje help. Ze pakten de opvliegende microvlinders in de vlucht vlak boven de grond op nog geen meter afstand van het maaiertje.