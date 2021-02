Vliegen op vloeibare waterstof: studenten komen met ‘revolutie in luchtvaart’

Het online evenement begint met een algemene presentatie van het team. De studenten vertellen over hun achtergronden en ambities. Na de onthulling van het prototype geven de betrokken ingenieurs een toelichting op de technische details van het vliegtuig. Daarbij wordt onder meer ingegaan op interne componenten als het aandrijfsysteem en de elektronica.



AeroDelft pioniert sinds ruim twee jaar in de duurzame vliegwereld. De Delftse studenten, die elkaar binnen het project opvolgen, hebben het doel te bewijzen dat emissievrije luchtvaart mogelijk is. In het vliegtuig wordt waterstof omgezet naar elektriciteit, waarmee de motor wordt aangedreven. Waterdamp vormt de enige uitstoot. De planning is dat het prototype in de zomer een eerste vlucht gaat maken. Het team werkt ook aan een tweezitter, die in een later stadium zijn luchtdoop moet beleven.