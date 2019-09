Vliegtuig van baan geschoten op Breda International Airport, drie inzittenden ongedeerd

Het incident gebeurde rond 10.15 uur. Volgens de politie was de piloot een doorstart aan het maken. De piloot en twee leerlingen raakten niet gewond. Het vliegtuigje is door de afrastering geschoten en uiteindelijk in een weiland terechtgekomen. Daarbij werd ook een boompje geraakt. De schade aan het toestel is aanzienlijk.



De luchtvaartpolitie is ter plaatse om onderzoek te doen. De luchtvaartinspectie komt op een later moment. Het incident van zaterdag is al het zesde incident in iets meer dan een jaar tijd op Breda International Airport.