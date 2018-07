Vliegtuigcrash met historisch toestel Aviodrome eist tweede leven

Eerder werd al bekend dat één van de inzittenden het ongeluk bij luchthaven Pretoria niet had overleefd. Mashaba kan nog niets over de identiteit en nationaliteit van dat slachtoffer zeggen. Volgens The Citizen, een Zuid-Afrikaanse krant gaat het om Chris Barnard, die in de cockpit zou hebben gezeten. De SAACAA wilde daar niet op ingaan. De tweede dode komt uit Zuid-Afrika. Dat slachtoffer was aan de slag in een fabrieksgebouw, waar het toestel op terechtkwam.

Drie Nederlanders, medewerkers van Aviodrome in Lelystad, raakten lichtgewond. Een woordvoerder van het Aviodrome laat weten dat zij inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen zijn. Lars Jansen was namens Aviodrome in Zuid-Afrika, maar zat niet in het toestel. Wel zag hij het ongeluk gebeuren. Jansen laat weten dat iedereen het enorm zwaar heeft. ,,Verder kan ik nu niets kwijt, want we hebben nu vooral aandacht voor elkaar." De SAACAA laat weten nauw contact te hebben met de Nederlandse collega’s.

Rapport

Een team van zes onderzoekers van de SAACAA onderzoekt het ongeluk. Mashaba verwacht binnen dertig dagen al met een eerste rapport te komen. ,,Dat is niet het eindrapport, maar wel een eerste conclusie”, stelt hij. De onderzoekers hebben de beelden van de Convair 340 uit 1954 bekeken, waarop te zien is dat één van de motoren rookt. ,,Vaststaat dat het om de linkermotor gaat”, zegt Mashaba. ,,Maar waarom er daar iets mis is gegaan en waarom het vliegtuig vervolgens is neergestort, dat moeten we nu uitzoeken. Het is te vroeg om daar nu iets over te zeggen.” Eerder zei luchtvaartexpert Benno Baksteen ook al dat er rook uit de motor kwam.

Manoeuvre

Het historische vliegtuig crashte vlak na het opstijgen. Volgens Baksteen heeft de piloot nog geprobeerd de standaardprocedure uit te voeren, waarbij met enkele bochten direct teruggekeerd wordt naar de landingsbaan. ,,Op driekwart van die manoeuvre is het misgegaan.”