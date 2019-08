Voedselbank heeft gelijk: goede hulp kan niet alleen maar met voedsel dat gratis geleverd wordt

Motorboot ontploft, vijf Belgische toeristen zwaarge­wond: ‘70 procent verbrand’

8:28 Vijf Belgische toeristen zijn zwaar verbrand geraakt toen hun pas gekochte motorboot in de jachthaven van het Spaanse Benicarló ontplofte. Gisteravond werden de twee zwaarst getroffen slachtoffers - een echtpaar uit het Belgische Tubeke - overgevlogen naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek (Brussel). De man is voor meer dan 70 procent verbrand, zijn vrouw voor 60 procent.