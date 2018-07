Voelt jouw band ook lek tijdens deze warme zomer? Dat is je eigen schuld

Normaal gesproken heeft de warmte niet zo'n invloed op de prestatie van een band, zegt een woordvoerder van de ANWB. ,,Dat komt ons niet echt bekend voor.’’ Warme lucht zet wel degelijk uit, maar het drukverschil tussen pakweg 10 en 25 graden is in een band niet heel groot.



Hetzelfde geldt voor rubber: dat wordt zachter bij warm weer. Gezonde zomerbanden hebben hier minder last van, want die zijn ervoor gemaakt. Maar wie doorrijdt op winterbanden, rijdt op te zacht rubber. ,,Die presteren met deze temperaturen echt heel slecht’’, zegt een zegsman van de Bovag. Zelfs all season banden kunnen iets aan kwaliteit inleveren bij hoge temperaturen. Maar heel merkbaar zou dat normaal gesproken niet moeten zijn.