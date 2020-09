Voetbal kijken is niks aan, met die lege stadions

Pogacar verslaat Roglic op Grand Colombier na show Jum­bo-Vis­ma

19:12 Tadej Pogacar heeft zijn tweede ritzege in de Tour de France te pakken. De 21-jarige Sloveen versloeg op de Grand Colombier in een sprintje tussen de favorieten geletruidrager Primoz Roglic. De kopman van Jumbo-Visma blijft leider in het klassement, maar ziet Pogacar wel een paar tellen dichter bij komen. Titelverdediger Egan Bernal verloor ruim zeven minuten en zakte weg uit de top van het klassement.