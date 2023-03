Voetballer Siem de Jong denkt aan stoppen • Koeien weg in ruil voor Down the Rabbit Hole

ARNHEMMER (34) HEEFT BONJE MET DE ONDERBUURMAN | Een 34-jarige Arnhemmer liet er op 14 november vorig jaar geen twijfel over bestaan helemaal klaar te zijn met zijn onderbuurman aan de Boulevard Heuvelink in het centrum van de stad: ,,Ik vermoord hem en mezelf.’’

VROUW OVERREDEN DOOR EIGEN AUTO TIJDENS KRABBEN VAN RUITEN | Een vrouw uit Roermond is donderdagochtend overreden door haar eigen auto toen ze de autoruiten aan het krabben was. Het voertuig reed over haar been heen toen ze hem probeerde tegen te houden.

SIEM DE JONG (34) MIST DUEL MET AJAX EN DENKT AAN STOPPEN | Zesvoudig international Siem de Jong denkt niet dat hij nog heel lang doorgaat met voetballen. De 34-jarige speler van De Graafschap wordt steeds vaker geplaagd door blessures en mist daardoor vandaag ook de kwartfinale in het bekertoernooi, op eigen veld tegen zijn oude club Ajax.

Volledig scherm Ellemieke Vermolen en Sergio Herman tijdens JFK Greatest Man Gala © Brunopress

ELLEMIEKE VERMOLEN DEELT FOTO STILGEBOREN ZOONTJE | Ellemieke Vermolen (46) wordt overladen met liefde nadat ze donderdag voor het eerst een foto van haar stilgeboren zoontje heeft gedeeld. Josha, die Ellemieke kreeg met topkok Sergio Herman, kwam zes jaar geleden ter wereld.

DIT ELEKTRISCHE APPARAAT VEROORZAAKT HET VAAKST WONINGBRAND | Een brandende wasdroger zorgt vaak voor veel schade in woningen. Zulke incidenten zijn niet uniek: van alle elektrische apparaten in huis vliegt de wasdroger het vaakst in brand. ‘Blijf thuis als je hem aanzet’, aldus de brandweer.

WANHOPIGE HUURDERS SPLINTERNIEUWE WOONTOREN WETEN NIET OF ZE ER OOIT ZULLEN WONEN | Eerst was het juli, toen september, november, januari en nu, nu weten toekomstige bewoners van starterscomplex De Kwekerij in Utrecht helemáál niet meer wanneer ze hun nieuwe woning kunnen betrekken. De oplevering van de woontorens wordt keer op keer uitgesteld. ,,Ik heb de hoop opgegeven.’’

VAN VEEL CHOCOLADE WORD JE NIET ZO BLIJ ALS JE MISSCHIEN WEL DENKT | Als we niet goed in ons vel zitten, grijpen we vaak naar dingen als chips en chocola. Maar als je veel bewerkte producten eet, kan je je op lange termijn slechter gaan voelen. Het verhoogt de kans op een depressie.

VAN MASSAGETAFEL NAAR CELSTRAF: EDENAAR (52) GING WEL ÉRG VER TIJDENS SESSIE MET KLANT | Een 52-jarige masseur uit Ede is donderdag veroordeeld tot 120 uur werkstraf en 2 maanden voorwaardelijke celstraf voor het ontuchtig betasten van de borsten van een klant.

KOEIEN WEG IN RUIL VOOR DOWN THE RABBIT HOLE, FESTIVALS JAGEN OP STIKSTOFRUIMTE | Grote evenementen als de Nijmeegse Vierdaagse, Zwarte Cross en Down The Rabbit Hole moeten de uitstoot van stikstof door auto’s van bezoekers en werkzaamheden op het terrein compenseren. Soms gebeurt dat óók door boeren op te kopen.

AUTO-INSLUIPER LAAT ZICH DOOR HEEL NEDERASSELT FILMEN | Bij nacht en ontij door een dorp lopen en elke auto die je ziet staan proberen binnen te komen, dat doe je tegenwoordig niet meer zonder te worden gefilmd. Dat ondervindt een boef die afgelopen weekend door Nederasselt (850 inwoners) struinde. Zijn daden zijn online al door vele duizenden mensen bekeken.

KRINGLOOPGELUKJES: ‘IK HEB SLECHTS 6,50 EURO BETAALD VOOR EEN PEPERDUUR HORLOGE | Wie goed zoekt kan waardevolle spullen bij een kringloopwinkel aantreffen. Zo tikte een man recentelijk een schilderij van Karel Appel voor slechts 99 euro bij Het Goed in Enschede op de kop. De geschatte waarde? Zo’n 2.000 euro. Hij is niet de enige Nederlander die ooit een kringloopgelukje kocht. Ook Charlotte Grob (30) kan hierover meepraten.

OUD-VOICE FINALIST UIT NIJMEGEN HEEFT NIEUWE PLAAT | Commerciëler? ,,Je kunt het het ook gewoon ‘anders’ noemen.” De Nijmeegse/Wijchense rockband Navarone laat een nieuw geluid horen op het nieuwe album V. Meer pop, meer piano en pakkende refreinen. Het vijftal mikt hiermee op een breder publiek.

MOET JE IN ZEE GAAN MET EEN BEDRIJF OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN HOGE WOZ-WAARDE | Gemeenten krijgen in toenemende mate te maken met commerciële bureaus die namens burgers bezwaren indienen tegen - meestal - te hoge WOZ-waardes. Het kost onnodig veel geld, zeggen die gemeentes. Reden dat zij steeds vaker burgers vragen om vooral níet in zee te gaan met die bureaus.

