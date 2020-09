Voetbalvrienden redden Mark (40) na hartstilstand op de training: ‘Ze dachten dat ik een penalty wilde’

Verdrietig bericht na aangrijpen­de column Anne Strik, zoon Jorrit (17) is overleden: ‘Mijn hart is uit mijn lijf gerukt’

11:52 METEREN - De 17-jarige zoon van Gelderlander-columniste Anne Strik is zondag overleden. Jorrit was ernstig ziek. ‘Mijn hart is uit mijn lijf gerukt’, schrijft moeder Anne op Twitter.