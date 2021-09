Voetganger overleden na aanrijding op de A67

VELDHOVEN - Op de A67 is donderdagavond een voetganger aangereden door een vrachtwagen. Dat gebeurde rond 21.30 uur ter hoogte van de Heerseweg in Veldhoven, in de richting van Eindhoven. Het slachtoffer is aan de gevolgen van het ongeluk overleden. Dat meldt de politie.