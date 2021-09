Vogelaar Hans kijkt altijd omhoog, maar dat hij dit beeld kon maken had hij niet verwacht

Hans Kleine Koerkamp kijkt altijd omhoog. Daar zie je de mooiste dingen. Vogels over het algemeen, want de Bathmenaar is een hartstochtelijk vogelaar. ,,In deze tijd zie je veel trekvogels. In september en oktober komen de meest bijzondere vogels overvliegen. Dus een beetje vogelaar heeft altijd een verrekijker of een camera met telelens bij zich. Het wordt kouder in het noorden, dus trekken de vogels over. Lang niet allemaal vogels die ook bij ons in de buurt leven. Ze gaan echt verder. Dus je moet echt omhoog kijken om ze te spotten.”