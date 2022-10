Vogelgriep ontdekt bij pluimveebedrijf in Hedel, 44.000 kalkoenen geruimd: ‘enorme impact’

In een persbericht meldt de NVWA dat de bedrijven in de regio worden onderzocht op vogelgriep. ,,Binnen een zone van een kilometer liggen geen andere pluimveebedrijven, maar binnen drie kilometer bevinden zich zes andere bedrijven met pluimvee. Deze worden bemonsterd en de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.”

Voor tien andere pluimveebedrijven in de tien kilometerzone is per direct een vervoersverbod ingesteld.

‘Verschrikkelijk‘

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: ,,Ik vind dit verschrikkelijk. Deze maatregelen hebben een enorme impact. In de eerste plaats natuurlijk voor de dieren, en zeker niet in de laatste plaats voor hun houders.”

Adema legt verder uit. ,,De vogelgriepsituatie is onhoudbaar. Het onbevredigende maar eerlijke verhaal is dat er geen simpele oplossing bestaat. Maar weet dat de vogelgriepaanpak mijn oprechte aandacht en inspanning heeft. Zo werk ik aan een intensiveringsplan, waaronder het versneld mogelijk maken van vaccinatie.”

Vervoersverbod

Een vervoersverbod, wat dus voor een aantal bedrijven in de buurt van Hedelse bedrijf ingesteld is, heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Daarnaast gelden regels voor de jacht in de 10 kilometerzone. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.