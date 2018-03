Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Kamperveen

Bij een eendenhouderij aan Leidijk in Kamperveen is vanochtend vogelgriep vastgesteld. Dat bevestigt woordvoerster Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. ,,Dit is afschuwelijk nieuws. We hoopten er net vanaf te zijn.”

Het ministerie van Landbouw wil het nieuws nog niet bevestigen en komt in de loop van de middag met meer informatie. Het gaat volgens de website Boerderij.nl om een bedrijf, dat al tweemaal eerder is getroffen door de vogelgriep. Dat gebeurde in 2014 en 2016. De eigenaren willen nu nog niet reageren, zo laten ze telefonisch weten.

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders is zwaar aangeslagen. ,,Ik kreeg het nieuws vanochtend. Meestal is dit de periode dat de wilde vogels wegvliegen en dat het vogelgriepgevaar dus wijkt. Daarom komt dit nieuwe geval ook keihard aan”, treurt De Haan. ,,We leken er met twee gevallen, in Groningen en Biddinghuizen, redelijk genadig vanaf te komen. Maar helaas…” Ze vermoedt dat het gaat om de variant die zeer slecht is voor de dieren, de hoogpathogene vogelgriep. ,,Maar dat is nog niet bevestigd.”

Drie kilometer