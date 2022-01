Voice-deelneemsters zijn ‘aanstellers en uit op geld’: ‘Reacties op mijn verhaal maken mij verdrietig’

Update Exotische geelwang­schild­pad uit Groesbeek­se vijver gevist

GROESBEEK – Omdat er iets aan de hand lijkt te zijn met het water in de Groesbeekse visvijver De Mies is er dinsdagmorgen een onderzoek gestart. In de zomer staat er namelijk bijna geen water meer in de vijver, ook de visstand is niet in orde. Verrassing van de dag: de vangst van een geelwangschildpad.

16:10