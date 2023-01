Vol idealen namen Marijke en Mike-Jarno twee Oekraïense vluchtelingen op in hun drukke gezin: ‘Dit doen we nooit meer’

Het Oldenzaalse gezin - twee drukke banen, vier jonge kinderen - verwelkomde een Oekraïense moeder en haar 10-jarige zoon. In de vijf maanden die volgden staken kleine irritaties de kop op. Het was tijd om afscheid te nemen. Daar werd het gezin bedolven onder de cadeautjes. Een dag later volgde een klap in hun gezicht. „We hadden later nog wel een keer vluchtelingen willen opvangen, als we die trap na niet hadden gekregen.”