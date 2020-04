Volkert van der G. is na twintig jaar écht vrij man: ‘Nu zou hij levenslang hebben gekregen’

Het liefst denkt voormalig rechter Frans Bauduin (74) helemaal niet meer terug aan de tijd dat Volkert van der G. als verdachte tegenover hem zat in de rechtbank in Amsterdam. De inmiddels gepensioneerde rechter is tijdens het proces voorzitter van de meervoudige strafkamer. Bij hoge uitzondering gaat hij toch nog een keer terug naar 2002. Al weegt hij zijn woorden zorgvuldig, ook achttien jaar na dato.



Bauduin: ,,Het was een heel bijzondere zaak. Bij mij werkt het zo dat ik die zaken heel snel vergeet, maar deze niet. Het oog van heel Nederland was op ons gericht. Je voelt die zware verantwoordelijkheid. Nu u erover begint, zit die zaak weer in mijn hoofd. Al die details komen weer als een golf terug.”