Volkszanger Stef Ekkel moet sappelen om zijn rekeningen te betalen: ‘Verkoopbord in tuin dreigt’

Quarantainebingo als verdienmodel? Vergeet het maar, zegt Stef Ekkel. De volkszanger uit Kampen houdt er per week hooguit een paar tientjes aan over. Geld dat hij hard nodig heeft om aan het einde van de maand rekeningen te kunnen betalen. ,,Als het zo doorgaat, staat over twee maanden het bordje te koop bij mijn woning.’’