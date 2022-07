Volop grandeur bij 55 Degrees, maar ook iets te efficiënte obers

Bas Dost terug in de eredivisie: ‘FC Utrecht straalde vanaf minuut één uit dat ze me echt wilden hebben’

Met het ondertekenen van een contract voor één seizoen in de Galgenwaard volgt Bas Dost (33) in de eerste plaats zijn hart. ,,Er waren clubs waar ik veel meer kon verdienen, maar FC Utrecht gaf me het beste gevoel”, zegt de spits die transfervrij overkomt van Club Brugge.

20:57