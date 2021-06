Vondst lichamen in Apeldoorn blijkt gezinsdrama: moeder (37) en zoontje (11) overleden

Dodelijke val van bijna 4 meter uit hoogwerker was te voorkomen: rechtbank legt werkgevers boetes op

7:00 ZEVENAAR - Het hoogwerkerongeval op een kruispunt in Zevenaar in 2016, waarbij een 22-jarige man uit Oldebroek overleed, was te voorkomen. Er zijn destijds niet de juiste maatregelen genomen om de werknemer te beschermen. Dat oordeelt de rechtbank, die een aannemer en een verkeersveiligheidsbureau schuldig acht aan de dood van de man.