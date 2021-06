Vondst lichamen in woning Apeldoorn schokt buurt: ‘Niet te bevatten’

Afzetlinten, de hele straat vol met politiewagens en veel bekijks van omwonenden. De Houttuinen-Noord was overdag een komen en gaan van politie- en brandweerwagens. Vele uren later is dat anders. Het is rond 20.00 uur als alleen een politiebusje nog post bij het bewuste huis, gelegen in de wijk Woudhuis. Wat mensen die hun avondwandeling doen kijken even op, maar lopen al snel in stevige pas door. Er is niets meer te zien.