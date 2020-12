Voor deze vijf Gelderlanders was 2020 een topjaar: ‘De geboorte van een kind maakt alles beter’

Wilma (58) vond als vrijwilliger weer een doel in haar leven: ‘Ik blijf tot ik er bij neerval’

Wilma van den Berg vond in 2020 weer een doel in haar leven. Ze tekende in mei een vrijwilligerscontract bij de winkel van Zuivelhoeve in Winterswijk. Ze roemt de leuke collega’s, en voelt zich gewaardeerd. ,,Ik kan me er elke keer weer op verheugen’’, zegt Van den Berg.



Een operatie aan een acute nekhernia liep in 2001 slecht af voor de 58-jarige. Tijdens de behandeling werd een zenuw geraakt. Haar linkerarm functioneert daardoor nog maar voor 5 tot 10 procent.



Van den Berg moest afscheid nemen van haar baan op de debiteurenafdeling van een kozijnenbedrijf in Winterswijk. Ze ging door een moeilijke periode. Toen corona kwam, belandde ze opnieuw in een zwart gat. Haar werk als vrijwilliger in de ouderenzorg kwam stil te staan. Plots zat ze alleen thuis in haar appartement. ,,Ik ben toen veel gaan wandelen, maar er waren ook dagen dat ik niks had. Dan kwam ik uit bed als ik daar zin in had.’’



Na een brand in het centrum, stuurde ze de getroffen eigenaresse van Zuivelhoeve in Winterswijk een berichtje. ‘Als er ook maar iets is wat ik kan doen...’ Een paar dagen later kreeg Van den Berg de vraag of ze kon bijspringen als inpakhulp. ,,Dat ben ik blijven doen, want door corona bestellen mensen meer pakketjes die thuisbezorgd moeten worden. Wat mij betreft blijf ik tot ik er bij neerval.’’