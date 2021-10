Voor duizenden bedrijven in regio dreigt volledige terugbetaling van loonsubsidie: ‘De tijd dringt’

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is vorig jaar in het leven groepen om te voorkomen dat bedrijven hun personeel moesten ontslaan. Die dreiging was er door het plotselinge omzetverlies door de coronacrisis. Ondernemers kregen eerst een voorschot op basis van hun omzet in de nog normale maand januari. De afrekening zou later volgen. Die van de eerste crisismaanden maart, april en mei volgt nu eind deze maand.



De deadline van 31 oktober 2021 is voor uitkeringsinstantie UWV reden aan de bel te trekken. Van de 17.155 bedrijven die in of rond het verspreidingsgebied van De Gelderlander financiële steun hebben aangevraagd, hebben 7245 firma’s nog geen definitieve berekening laten uitvoeren. Dat is 42,2 procent.



Naar verhouding moeten in Midden-Gelderland, zeg maar Arnhem en omgeving, nog de meeste ondernemers in beweging komen: 46,1 procent. In het Rijk van Nijmegen gaat het om 43 procent van de werkgevers, in Rivierenland 42,9 procent, de Achterhoek 41,6 procent, de FoodValley 41,3 procent en Noordoost-Brabant 40,2 procent.