Voor- en tegenstanders achten kans op nieuwe kerncentrale klein: ‘Het ligt te gevoelig’

,,Kerncentrales waren niet veilig, dat is ook gebleken”, zegt actievoerder Ruud Bökkerink (72) uit Kranenburg, verwijzend naar de kernramp in Tsjernobyl. Nog geen zes jaar na de blokkades ontplofte daar een reactor. Andere zorgen die actievoerders op de been brachten, gingen over het radioactieve afval dat er 100.000 jaar over doet om af te breken en de stoffen die een kerncentrale levert om atoombommen te maken.