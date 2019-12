Voor George is het ‘einde verhaal’ maar hij wil nog wel een tattoo

George Hiemstra (59) draait er niet omheen. ,,Het is einde verhaal", zegt hij. ,,Ik heb kanker in mijn hele lichaam.” Maar toch - of eigenlijk juist daarom - zit de Zwollenaar deze ochtend bij Tattoo Point in Zwolle.