Voor het eerst doet het slachtoffer van de Zwolse treinverkrachter haar verhaal

Ik vond het gek dat ik alleen mee moest, maar deed het maar omdat-ie zo dwingend was. We gingen de tunnel in en liepen naar een ander perron in Zwolle. Daar duwde hij me ineens een trein in. ‘Waarom doe je dit’, vroeg ik eerst. Maar voordat ik verder nog iets kon zeggen, trok hij mij mee het toilet in. Ik hoorde daarbinnen dat het fluitje van de conducteur ging... Ik wist toen dat er geen weg meer terug was. Een weg uit deze trein, deze situatie… Pas later kwam ik erachter dat deze trein van Zwolle naar Deventer, Zutphen en Arnhem moet zijn gegaan. Dat wist ik toen niet.



In het toilet begon hij me te zoenen. Ik duwde eerst nog tegen zijn borst, om aan te geven dat ik dit echt niet wilde. Hij negeerde me en ging gewoon door. Hij liet toen zijn broek en onderbroek zakken… Ja, vanaf dat moment sloeg mijn lichaam en geest over op overleven.