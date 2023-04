Voor het eerst in Nederland wolf afgeschoten na ernstige verwondingen bij aanrijding op A12: ‘Er gaan er nog meer volgen’

Sywert van Lienden stopt hoger beroep om ‘incidenten rond gezin’

Wegens ‘incidenten in de privésfeer’ heeft Sywert van Lienden zich teruggetrokken uit het hoger beroep over zijn ontslag als bestuurder van Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Dat zei zijn advocaat Sjef Bartels donderdag bij aanvang van de behandeling van het hoger beroep in het gerechtshof in Amsterdam.