Voor kwart miljoen euro aan gestolen spullen opgespoord bij transportbedrijf in Roosendaal

34 kilo vuurwerk

In totaal zijn 140 vrachtwagens, 75 auto's en busjes gecontroleerd. Daarbij werd verder in Bergen op Zoom 34 kilo vuurwerk gevonden. In Roosendaal werden twee niet-geregistreerde voertuigen in beslag genomen en werd een gestolen oplegger gevonden. In België trof de Marechaussee een 13-jarige vreemdeling aan die illegaal in het land verbleef.