Voor ongeveer 6 ton kun je eigenaar worden van deze seksclub: ‘Ik wil nog met mijn vrouw gaan genieten in Spanje’

Laura (19) zit in een rolstoel, maar blijft keepen bij hockey: ‘Ik hoop dat de twijfe­laars omslaan’

Laura Odijk (19) is de eerste die het onderschrijft. Het is een bijzonder gezicht als zij in haar rolstoel het hockeyveld op komt, met een tas groter dan zijzelf richting het doel rolt, zichzelf daar omkleedt, tape en braces aanbrengt en vervolgens plaatsneemt onder de lat. Zeker als vrouw in een mannenteam.

