Voor overweldigend blauw moeten we naar vakantielanden

Blauw is mijn favoriete kleur, maar die kleur is in deze tijd van het jaar beperkt. In de plantengids van Schauer/Caspari hebben de bloemkleuren wit en geel 86 pagina’s; rood, roze of purper 74. Blauw telt 62 pagina’s. Nou ja blauw... de variatie in blauw is in de gids nogal groot. Echt blauw zien we nauwelijks.