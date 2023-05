Voor tweede keer alle kazen geroofd bij kaasmakerij: ‘Van mijn vechtlust is even niks meer over’

MET VIDEO Bijen vallen bij bosjes neer in de regio en imkers hebben geen idee waarom: ‘Zeventig procent is weg’

Het is een slagveld in de bijenkasten van imker Jan Alferink uit Broekland. Zeventig procent van zijn bijen hebben de winter niet overleefd. Meerdere imkers uit de regio zien dat hun geliefde insecten bij bosjes neervallen. Over de reden tasten ze in het duister. ,,Het kan echt van alles zijn.”