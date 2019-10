Voor zo veel afval zorgen inwoners van jouw gemeente, Sint Anthonis produceert het meeste

Volgens het CBS wordt over het algemeen het meeste afval geproduceerd in niet-stedelijke gebieden. In steden zou het aantal kilo afval per inwoner juist minder zijn.



Dit zou te maken hebben met het het grotere aantal vierkante meter groen en tuin in niet-stedelijke gebieden. Dit resulteert volgens het CBS in meer gft-afval.



Op de bijgevoegde interactieve kaart is inderdaad te zien dat de minder-stedelijke gebieden het meeste gft-afval produceren. Zo wordt er bijvoorbeeld in Sint Anthonis per inwoner al 219,3 kilo aan gft-afval opgehaald. Ter vergelijking: in Nijmegen is dat 88,1 kilo en in Arnhem is dat nog minder: 57,8 kilo per inwoner.