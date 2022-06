Voorgerecht top, hoofdgerecht flop: een verwarrende avond in De Engel

Twee maanden geleden is De Engel op de Waalbandijk heropend. Je parkeert aan de ene kant van de dijk, steekt over en komt dan bij een fraai wit pand met rode letters De Engel. Het is regenachtige dag, maar dat het terras aan het water fantastisch is, kan ik ook wel vertellen zonder zonneschijn.



Geen krakende vloeren, gebinten of schouwen in deze oude herberg in Dodewaard. Nee, een strak interieur met veel koper- en goudkleuren, veel zwart en behang met spannende botanische motieven.



Een soort van chique Aziatische stijl. Het geheel ziet er mooi uit, maar het doet totaal niet meer denken aan een ontmoetingsplaats voor reizigers van lang geleden.