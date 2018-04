Voorlopig nog geen zicht op rechtszaak moord Savannah

Avondspits moet rekening houden met zwaar onweer, windstoten en hagel

14:20 Het KNMI heeft voor het hele land een code geel afgegeven in verband met onweer, hagel en windstoten. Het slechte weer wordt in de tweede helft van de middag tijdens de avondspits verwacht. De eerste onweersbuien ontstaan in het westen, soms met windstoten tot 65 km per uur. Ook kan hagel voorkomen.