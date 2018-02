Voormalig profvoetballer Joey nu diep in de problemen

Het is een koude herfstavond in Zevenaar. Joey is dronken en op zoek naar geld, eten en een plek om te slapen. De Arnhemmer hangt rond op straat, een huis heeft hij niet. Bij een woning graait hij op goed geluk door een kattenluikje naar binnen. Bingo! Hij trekt een handtasje naar zich toe en hoopt op wat euro's om drank van te kunnen kopen. Het tasje is leeg. Kort daarop houden gealarmeerde agenten hem aan.



Dat was 15 oktober vorig jaar. Begin deze maand hoort Joey het relaas van de dronken strooptocht aan in de Arnhemse rechtbank. ,,Op sommige dagen dronk ik vier flessen wijn'', vertelt hij de rechter openhartig. ,,Het was een verschrikkelijk bestaan.''



Hoe anders zag zijn leven er tien jaar eerder uit. In 2008 staat Joey op het punt zijn debuut te maken in het eerste elftal van NEC. ,,Joey is een van de meest talentvolle spelers die ik bij NEC heb gehad'', zegt de toenmalig jeugdtrainer Wim Rip nu.

Joey groeit op in de volkswijk Malburgen, Arnhem-Zuid. Hij heeft moeite met leren, er wordt adhd bij hem vastgesteld. Joey wil maar één ding: voetballen. Hij is 9 jaar oud als hij in Nijmegen mag gaan trainen bij NEC. In Arnhem vinden ze het niet leuk dat hij onder de vleugels is genomen door de Gelderse aartsrivaal.



Tot twee keer toe komt Vitesse-coach Ronald Koeman op huisbezoek om de jonge linksbuiten over te halen bij de Arnhemse club te komen voetballen. Met succes. Johan Neeskens, trainer bij NEC, probeert de 12-jarige op andere gedachten te brengen, tevergeefs.



Gaandeweg krijgt Joey kapsones. Het enige wat hij op zijn 15de wil, is voetballen en op de playstation spelen. ,,Koeman en Neeskens proberen je als jongen binnen te halen. Dan word je blind voor de wereld, of naïef. Niemand die mij moest vertellen hoe ik het moest doen, dat wist ik toch zeker zelf wel?'', zegt hij later in Voetbal International.

Door zijn gedrag belandt hij op de reservebank in Arnhem en hij besluit terug te keren naar het Nijmeegse Goffertpark. Onder Mario Been tekent de linkspoot in mei 2008 zijn eerste profcontract, maar verder dan wat oefenpotjes met het eerste van NEC komt het niet, mede door een zware blessure.



Zijn gedrag laat ook in Nijmegen te wensen over. De nieuwe hoofdcoach Wiljan Vloet houdt hem een paar keer een spiegel voor. ,,Hij had goud in handen, maar talent alleen is niet genoeg'', zegt de Brabander. ,,Het gaat ook om mentaliteit. 'Komt goed', zei hij dan.'



Als NEC zijn contract niet verlengt, vertrekt Joey naar RBC in Roosendaal. Binnen een paar weken is hij van vaste waarde voor de Roosendalers en beleeft hij zijn meest stabiele periode in het voetbal. Een half seizoen lang, dan is het weer hommeles. Hij komt te laat op trainingen of komt helemaal niet opdagen; hij drinkt en blowt te veel; maakt ruzie met teamgenoten. Dat patroon herhaalt zich bij Den Bosch en Helmond Sport.

Op een bedrijventerrein in de regio Arnhem zit vader Harry (60) in het kantoor van zijn bouwbedrijfje. De muren zijn leeg. ,,Daar hingen de shirts van Joey'', knikt hij. ,,Ik wil ze niet meer zien.'' Hij loopt naar het aanrechtblok tegen de zijmuur. Tussen de voorraad koffie trekt hij een shirt van RBC vandaan, gevolgd door tricots van NEC, Den Bosch en Helmond.



,,Joey heeft het zelf helemaal verkloot'', zegt zijn vader op rustige toon. ,,We hebben hem zo vaak geholpen, maar meneer komt keer op keer afspraken niet na. Hij toont totaal geen respect.'' Twee jaar geleden hebben zijn ouders besloten hem geen hulp meer te bieden.

Harry steekt de hand ook in eigen boezem. ,,We hebben hem veel te veel verwend. Eén kik en hij kreeg wat hij wilde.'' En alles draaide bij Joey om voetbal. ,,Te veel'', zegt zijn moeder Beppie aan de telefoon. ,,We hadden meer aandacht voor zijn school moeten hebben. Maar dat hadden ze bij Vitesse ook moeten doen. We hoefden ons geen zorgen te maken over school, zeiden ze daar, want hij zou toch wel een goede voetballer worden.''



Jan Streuer was destijds technisch manager bij de Arnhemse club. Hij vindt het heel spijtig om te horen hoe Joey is afgegleden, maar hij vindt dat Vitesse niets valt te verwijten. ,,Als de mentaliteit op school niet goed is, als een jeugdspeler niet genoeg discipline heeft, dan lukt het bij het voetballen vaak ook niet. Het ligt bijna altijd aan de speler zelf. En aan de ouders en hun opvoeding, niet te vergeten.''

